Enderson Moreira sofre com desfalques para enfrentar o Botafogo

Com uma semana livre de treinamentos após a vitória sobre o Internacional, por 1 a 0, no Independência, em partida na última segunda-feira, o técnico Enderson Moreira começa os preparativos para receber o Botafogo, no sábado. Para o confronto contra o Glorioso, o técnico lviverde tem dois problemas.

O meia Osman e o lateral-esquerdo, Gilson, deixaram o gramado mais cedo, no jogo contra o Colorado, por lesões. Após exames de imagem, ficaram constatadas as contusões, que não foram divulgadas, tampouco o tempo de recuperação.

Enderson ainda tem outros problemas na defesa: o goleiro João Ricardo sentiu dores no pé esquerdo e ficou fora da partida diante do Internacional. O jogador tentou ir para o confronto, mas no aquecimento não suportou as dores e não participou do jogo.

Já o zagueiro Alisson, que alega dores na região pubiana, segue fora em tratamento e também não tem tempo para voltar. O departamento médico americano ainda tem o atacante Nilson, com lesão na coxa direita.

Recomendado para você