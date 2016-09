Enderson espera ver o América com defesa melhor para encarar o Cruzeiro

Vídeos destaque Chama paralímpica é acesa em cerimônia no Museu do Amanhã

Além de ser o pior time do Campeonato Brasileiro no momento, sendo o lanterna, com apenas 13 pontos conquistados, o América também tem uma das piores defesas do Campeonato. A meta alviverde é a segunda mais batida do torneio nacional, com 35 tentos, melhor somente do que a Chapecoense, que foi superada 37 vezes.

O técnico Enderson Moreira acredita que para conseguir crescer no Campeonato Brasileiro e ainda sonhar em não cair para a série B em 2017, o caminho está em ter uma defesa mais compacta e espera ver essa melhora contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira, no Independência.

“Defender bem é importante para qualquer tipo de jogo. O futebol pede uma boa consistência defensiva. Criar situações de gol é sempre complicado. É importante ter um equilíbrio. A gente busca isso. Criar boas situações e proporcionar ao adversário o mínimo possível”, alertou.

O América encontra o Cruzeiro depois de uma longa pausa do Campeonato Brasileiro para os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo 2018. O treinador sabe da dificuldade do jogo, mas espera ter seu time forte.

“A gente trabalhou bem esse período. É um clássico, independente da situação dos times, é um jogo complicado para ambas as equipes. Espero que a gente possa conquistar uma grande vitória, que possa nos dar a possibilidade de uma sequência”, concluiu.

Para o jogo o Coelho tem o desfalque certo do lateral-esquerdo, Gilson. Para a vaga dele, Moreira escalou Danilo.

