Após revés, Enderson cita Fluminense de 2009 para acreditar

A derrota para o Cruzeiro, por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, no Independência, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixa o América ainda na lanterna, com os mesmos 13 pontos na tabela de classificação. O treinador, no entanto, ainda acredita na possibilidade de escapar da queda para a segunda divisão e lembra do Fluminense de 2009.

“Eu não sei se é possível, ninguém tem certeza disso, temos como exemplo o Fluminense de 2009, escapou quando todo mundo colocava rebaixado”, destacou o treinador. “Eu já vi coisas quase impossíveis, mas temos que ganhar o próximo jogo”, acrescentou.

Mesmo em momento ruim, sem conseguir vitórias e lutar contra a queda, com apenas 13 pontos na lanterna, Enderson destaca que não existe qualquer questionamento da comissão técnica com os jogadores e viu confronto igual contra o Cruzeiro.

“Não há da nossa parte questionamento sobre o desempenho dos atletas, não podemos falar nada, não acho que nos fizemos jogos tão diferente que fez o Cruzeiro, eles tiveram uma chance como a gente no primeiro tempo, nos não fizemos eles fizeram. Futebol é assim, a gente tem que saber, continuar trabalhando, não vamos deixar”, salientou.

Moreira sabe das dificuldades de escapar e lembra que desde quando foi anunciado pelo América declarava que seria um trabalho difícil, mas crê no trabalho para sonhar.

“A dificuldade que a gente tem desde quando eu cheguei, quando cheguei era semana de terra-arrasada, a gente foi modificando, criando alternativas, buscando, a equipe melhorou em vários aspectos, não conseguimos ainda produzir ofensivamente, infelizmente quando produz perde as possibilidades, a gente não consegue produzir muito e desequilibrar”, finalizou.

O América volta aos trabalhos nesta sexta-feira, no CT Lanna Drumond, e já pensa no duelo contra a Ponte Preta, em Campinas.

