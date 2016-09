América deve perder peça importante para o jogo contra o Cruzeiro

Pensando no clássico contra o Cruzeiro, na próxima quinta-feira, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Enderson Moreira tem uma nova dúvida para escalar a equipe do América-MG. O atacante Nilson, que estreou bem diante do Vitória, saiu mais cedo dos trabalhos desta segunda-feira, no CT Lanna Drumond, e deve ficar de fora da partida.

O jogador deixou os trabalhos comandados pelo treinador na tarde desta segunda-feira acusando dores na coxa direita. Ele será encaminhado para um hospital de Belo Horizonte e deve passar por exames de imagem ainda nesta terça-feira para saber a gravidade da lesão. Nilson seria a opção de Enderson para substituir Michael, que não vem agradando.

Se não puder ir a campo, Moreira deve manter o atual titular ou então modificar o esquema de jogo, colocando Nixon ou Danilo Dias. Vitinho e Bruno Sávio também correm por fora por uma vaga na equipe principal. Outra dúvida é na lateral esquerda, mas Danilo é a opção mais provável para a vaga.

Nos treinamentos desta tarde, no CT Lanna Drumond, o técnico Enderson Moreira iniciou as atividades com um trabalho técnico. Em seguida, mandou um movimentado treino tático em campo reduzido.

