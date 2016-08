Seleção da Alemanha é convocada para despedida de Schweinsteiger

O técnico Joachim Löw anunciou a lista de convocados da Alemanha para fazer duas partidas, no fim de agosto e início de setembro. No dia 31, os tetracampeões mundiais encaram a Finlândia, em amistoso. Depois, no dia 4, estreia nas Eliminatórias para a Copa de 2018, diante da Noruega.

A partida contra os finlandeses marcará a despedida de Schweinsteiger da seleção. Ele anunciou que a última Euro foi sua última competição pelo país, e receberá homenagem pela carreira na equipe, tendo sido campeão mundial em 2014.

Além dele, o atacante Lukas Podolski também anunciou sua retirada do time nacional. Ele também seria convocado como reconhecimento de seu trabalho pela Alemanha mas, lesionado, não terá condições de atuar contra a Finlândia.

Se os jogos marcarão a despedida de ídolos passados, eles também podem apontar o início de uma nova era no futebol alemão. Löw convocou três jovens que vieram ao Brasil, para disputar as Olimpíadas: os meias Julian Brandt, do Bayer Leverkusen, e Max Meyer, do Schalke, além do zagueiro Süle, do Hoffenheim.

Outros nomes bastante conhecidos também fazem parte da lista, como o goleiro Manuel Neuer, o zagueiro Mats Hummels, e os meio-campistas Toni Kroos e Mesut Özil, além de Thomas Müller no ataque. Todos foram campeões do mundo no Brasil, em 2014.

Veja a lista completa da seleção alemã:

Goleiros: Manuel Neuer (Bayern), Bernd Leno (Bayer Leverkusen) e Marc-André Ter Stegen (Barcelona);

Defensores: Mats Hummels (Bayern), Benedikt Höwedes (Schalke 04), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern), Shkodran Mustafi (Valencia), Jonas Hector (Colônia), Emre Can (Liverpool) e Niklas Süle (Hoffenheim);

Meias: Bastian Schweinsteiger (Manchester United), Sami Khedira (Juventus), Mario Götze (Borussia Dortmund), Max Meyer (Schalke 04), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Weigl (Borussia Dortmund), Toni Kroos (Real Madrid), Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen) e Mesut Özil (Arsenal);

Atacantes: Thomas Müller (Bayern de Munique), André Schürrle (Borussia Dortmund) e Kevin Volland (Bayer Leverkusen).

