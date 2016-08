Em despedida, Schweinsteiger é ovacionado e Alemanha bate Finlândia

Em amistoso que marcou a despedida de Bastian Schweinsteger da seleção, a Alemanha venceu por 2 a 0 a Finlândia, no Estádio Borussia-Park, em Monchengladbach, com gols de Meyer e Ozil. Com o resultado em segundo plano e todas as atenções voltadas ao camisa 7, o técnico Joachim Low aproveitou para testar alguns jogadores de olho na renovação da equipe.

Antes do início da partida, Schweinsteiger foi homenageado e, ovacionado pela torcida, se emocionou. Quando a bola começou a rolar, toda vez que o meia do Manchester United encostava na bola, os torcedores vibravam. Aos 22 minutos do segundo tempo, o camisa 7 foi substituído e saiu de campo aplaudido de pé por todo o estádio. Em agradecimento, a seleção alemã terminou o confronto sem um capitão.

Confira o vídeo divulgado pela federação alemã dos últimos momentos de Schweinsteiger em campo:

And here is the moment Germany said goodbye to @BSchweinsteiger. We will miss you. #ServusBasti! ???? ???????? pic.twitter.com/eaHoPIlfzy — Germany (@DFB_Team_EN) August 31, 2016

Em se tratando do jogo em si, a primeira etapa foi muito amigável. Em um ritmo lento, os alemães controlaram o jogo e a sensação era a de que poderiam abrir o placar a qualquer momento. O momento mais perigoso foi aos 24 minutos, quando Arajuuri tentou cortar o cruzamento alemão vindo da esquerda e acertou a própria trave. Pouco depois, Gotze teve recebeu livre na área, driblou o goleiro, mas demorou muito para bater e foi bloqueado pela defesa.

Os germânicos tiraram o zero do placar aos 9 minutos da segunda etapa. Gotze avançou pela direita, cruzou rasteiro na área, Volland deixou a bola passar para Meyer, que chegava rápido por trás, finalizar para as redes. Aos 32, foi a vez de Ozil marcar. Em outro passe de Gotze, o meia do Arsenal recebeu com espaço no lado esquerdo da área e tocou colocado para ampliar a vantagem e definir o placar.

A Alemanha voltará a jogar no próximo domingo, às 15h45 (de Brasília), quando enfrentará a Noruega na primeira rodada do grupo C das Eliminatórias da Europa para a Copa de 2018. No grupo I, a Finlândia entrará em campo na segunda-feira, contra a seleção do Kosovo.

