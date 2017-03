CBF anuncia confronto entre Brasil e Alemanha para março de 2018

O aguardado reencontro, enfim, irá acontecer. A CBF e a Federação Alemã de Futebol anunciaram nesta sexta-feira que Brasil e Alemanha irão se enfrentar no dia 27 de março de 2018, no Estádio Olímpico de Berlim. Jogando na casa dos adversários, este foi o primeiro amistoso confirmado de alguns que sua equipe deverá realizar com outras difíceis seleções que não disputam as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Esta também será a primeira vez que Brasil e Alemanha irão se enfrentar após o fatídico 7 a 1 na semifinal da Copa do Mundo de 2014, em Belo Horizonte. Líder das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira vive um novo momento, com outros jogadores e treinador, fato que muda totalmente o cenário para esse jogo e deixa os torcedores mais confiantes por conta dos bons resultados com Tite no comando técnico.

“Jogar contra uma seleção de alto nível, como a Alemanha, será uma prova fundamental para nossos atletas e comissão técnica. Ainda mais por se tratar de um jogo na casa do adversário e em um ano importantíssimo para nossa Seleção”, disse o coordenador de Seleções, Edu Gaspar.

Em ano de Copa do Mundo, a tendência é que o Brasil realize os últimos ajustes antes do Mundial contra fortes equipes. Ainda que não tenha sido divulgada nenhuma outra data de amistoso contra seleções europeias, é esperado que o time pentacampeão mundial jogue mais amistosos ainda este ano, uma vez que depois dos duelos contra Uruguai e Paraguai, neste mês, a próxima rodada das Eliminatórias será apenas em agosto e setembro.

Contra a Alemanha, no fim de março do ano que vem, o Brasil realizará um de seus últimos amistosos por conta da Copa do Mundo, programada para junho. Uma nova derrota significativa contra os carrascos do último Mundial pode abalar a preparação do time verde e amarelo, que sonha com a conquista do hexa na Rússia.

Além do Brasil, a Alemanha irá encarar quatro dias antes a seleção espanhola. O atual gerente dos tetracampeões mundiais, Oliver Bierhoff, celebrou o acerto para que o confronto entre as duas equipes aconteça. “Todo mundo quer encontros como esses, vai ser uma grande festa do futebol”.